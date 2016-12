23 luglio 2014 La spiaggia in città a Torino

14:46 - Anche Torino, come Parigi e Berlino, ha la sua spiaggia estiva: sabbia, ombrelloni e sdraio lungo i Murazzi del Po. Inaugurata martedì su iniziativa del Comune, la spiaggia in città resterà aperta dalle 10 alle 3 di notte fino al 20 settembre. "Stiamo facendo tutto il possibile per restituire alla città questo luogo così spettacolare e importante per i torinesi", sottolinea il sindaco, Piero Fassino.

In spiaggia sarà possibile non solo prendere il sole, ma anche ascoltare musica, fare uno spuntino, o partecipare ai numerosi incontri e laboratori pensati da Arci e Aics, le due associazioni nelle cui mani è stata messa questa prima fase di recupero della zona. E l'assessore alla Cultura di Torino Maurizio Braccialarghe lancia "un appello a tutti gli artisti, i gruppi e le compagnie della città, e non solo, perché partecipino a questi due mesi di prova".



E per il sindaco "questo è l'inizio di un percorso nuovo mirato a dare a Torino un nuovo luogo di loisir per tutti i generi di persone e anche per chi, per varie ragioni, non può andare in vacanza".