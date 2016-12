23:14 - Pronto Soccorso "intasati" in seguito all'epidemia di influenza. Con il rapido aumento dei casi, infatti, molti ospedali sono già in difficoltà: in media si registra un +20-30% di accessi nelle ultime due settimane. Particolarmente pesante, segnala la Società italiana di medicina di emergenza-urgenza (Simeu), la situazione di Torino: "Al San Giovanni Bosco i pazienti, stanchi della lunga attesa, hanno addirittura sfondato le porte del Pronto Soccorso".

Ma la situazione non migliora nelle strutture delle altre città. Come conseguenza del 'super-afflusso', "in alcuni ospedali romani, ad esempio - sottolinea Giorgio Carbone, presidente della Simeu - pazienti hanno atteso fino a 5 giorni in barella prima di essere ricoverati". In prevalenza a recarsi in ospedale sono le persone più anziane, complice anche la difficoltà, nei giorni delle festività natalizie, a reperire i medici di famiglia.



Le raccomandazioni degli esperti - I casi, tuttavia, potrebbero aumentare ulteriormente. "E' importante - raccomandano gli esperti - recarsi al Pronto Soccorso solo in presenza di evidenti difficoltà respiratorie o in casi particolari. In generale, soprattutto nel caso dei bambini, il consiglio è quello di utilizzare farmaci sintomatici di automedicazione per tenere sotto controllo la febbre e seguire l'andamento nei successivi 2-3 giorni. Se non ci sono miglioramenti, rivolgersi al medico o al pediatra".