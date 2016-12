01:26 - Un uomo di 53 anni è morto a Torino in un incidente stradale avvenuto nel sottopasso Donat-Cattin, che collega corso Mortara a corso Potenza. Per cause da accertare, la vittima ha perso il controllo della sua moto. Caduto sull'asfalto, ha battuto la testa morendo sul colpo. Sull'accaduto indaga la polizia municipale.