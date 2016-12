10 marzo 2014 Fuga di gas in una palazzina a Torino: tredici i feriti, grave una 37enne Almeno una sessantina le persone evacuate. Lo scoppio al terzo piano Tweet google 0 Invia ad un amico

18:37 - Una esplosione avvenuta a Torino, a causa di una fuga di gas, ha devastato un edificio. Tredici i feriti, tra cui due ragazzini e la loro madre 37enne, Giuseppina Parrinello, che ora versa in gravi condizioni. Uno dei due ragazzi, un 14enne che risultava bloccato sotto le macerie, è stato liberato. Sul posto i mezzi del 118 e altri mezzi dei carabinieri e dei vigili del fuoco.

Lo scoppio, che sarebbe dovuto a una fuga di gas, si sarebbe verificato al terzo piano, nell'appartamento di un'anziano. All'interno però i vigili del fuoco non hanno trovato bombole. In tutto sono 48 gli alloggi evacuati: almeno una sessantina le persone in strada. Sul posto coperte e assistenza per le persone raccolte in strada. In tutto sono state portate in ospedale 13 persone, mentre ne sono state medicate sul posto altre 12.



Fassino: "Subito sistemazione agli sfollati" - "Il nostro impegno è di trovare immediatamente una sistemazione, già entro oggi, per tutte le famiglie sfollate": lo ha assicurato il sindaco Piero Fassino al termine della sua visita sul luogo dell'esplosione. "Faremo del nostro meglio - ha aggiunto Fassino - affinché il ripristino degli appartamenti danneggiati avvenga nel più breve tempo possibile. Sulle cause dell'esplosione aspettiamo la relazione dei tecnici".



Aperta un'inchiesta per disastro colposo - Il pm Raffaele Guariniello, intanto, ha aperto un'inchiesta sull'esplosione. Le ipotesi di reato formulate, al momento contro ignoti, sono di lesioni e disastro colposi. Il magistrato ha inviato sul posto alcuni consulenti per effettuare un sopralluogo.