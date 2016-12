Fonsai, Jonella Ligresti libera

20:23 - Jonella Ligresti torna libera dopo che il tribunale di Torino le ha revocato i domiciliari. La figlia dell'imprenditore calabrese era stata arrestata nel luglio del 2013 nell'ambito dell'inchiesta Fonsai ed era rimasta in carcere fino a novembre. Da allora si trovava nella sua abitazione di Milano, ai domiciliari. Ora per lei è stato disposto l'obbligo di firma. Contro la Ligresti le accuse sono di manipolazione del mercato e falso in bilancio.