Fingono un sequestro per l'addio al celibato: sei amici nei guai

22:07 - Doveva essere una goliardata per festeggiare un amico e invece potrebbe trasformarsi in un processo: sei persone rischiano la denuncia per aver inscenato il sequestro di un loro amico a cui avevano organizzato l'addio al celibato. Il futuro sposo è stato prelevato a forza per le strade di Caluso, nel Torinese. Al rapimento aveva assistito una donna che ha chiamato i carabinieri. Ora le posizioni degli amici sono al vaglio degli investigatori.

Sono saltati giù da un furgone bianco, con il volto travisato, hanno bloccato un uomo e sono fuggiti a tutta velocità. Il sequestro di persona a Caluso era in realtà uno scherzo organizzato per celebrare in modo originale l'addio al celibato di un loro amico.



La bravata rischia di costare cara a sei uomini, tra i 25 e i 40 anni, rintracciati dai carabinieri dopo la denuncia di una donna che aveva assistito alla scena. Uno di loro è già stato denunciato per il possesso di una pattada, un coltellino sardo. La posizione degli altri "sequestratori" è al vaglio dei militari dell'Arma.