Figlio per adescare,presi genitori

16:25 - Hanno usato il figlio di 15 anni per adescare un uomo, volontario in una parrocchia a Torino, e ricattarlo minacciando di denunciarlo per molestie sessuali. I carabinieri hanno arrestato i genitori, accusati ora di estorsione dopo che la vittima ha avuto il coraggio di denunciare il ricatto. I due in sette mesi erano riusciti a farsi dare oltre 20mila euro che l'uomo, disoccupato, non aveva e che si era fatto prestare dall'anziano padre.