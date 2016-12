Estorsione a madre,arrestato 17enne

00:46 - Un ragazzino di 17 anni è stato arrestato in flagranza di reato con l'accusa di estorsione nei confronti della madre. E' successo a San Salvatore Monferrato, nell'Alessandrino. Il giovane ha chiesto 80 euro alla madre per acquistare un nuovo telefono cellulare e, al suo rifiuto, le ha rubato le chiavi dell'auto pretendendo il denaro per restituirle. La donna, però, ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato il ragazzino.