Esplode casa nel Torinese: due mortiVicini: "Si è suicidato, era depresso"

20:38 - Due persone hnnoa perso la vita nell'esplosione di un appartamento avvenuta a Rivarolo Canavese, nel Torinese. Si tratta di un anziano di 66 anni, rimasto ustionato in modo gravissimo e della vicina di casa della vittima. E' stata colta da infarto dopo lo scoppio. Ancora da accertare le cause della deflagrazione, da cui è divampato un incendio, domato dai vigili del fuoco.

A causare l'esplosione pare sia stata, per motivi ancora da accertare, una bombola di gas. Forse si sarebbe suicidato l'uomo. A sostenerlo sono i vicini di casa, secondo cui "soffriva da tempo di depressione". Tuttavia, per i testimoni, non è detto che volesse fare saltare in aria l'edificio. "Probabilmente - dicono - le sue intenzioni erano soltanto di uccidersi con le esalazioni di gas". Al momento, tuttavia, le indagini dei carabinieri e i rilevamenti dei vigili del fuoco non escludono l'ipotesi dell'incidente.