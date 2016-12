08:45 - Nove persone sono state arrestate dai carabinieri di Torino in un'operazione contro lo spaccio di droga nel quartiere San Salvario, dove si trovano i locali della movida. Ad agire due bande che collaboravano tra loro. Gli spacciatori si mimetizzavano tra i normali clienti. Prevista anche la consegna delle "merce" a domicilio. C'erano vedette in bicicletta per dare l'allarme in caso di controlli delle forze dell'ordine.