21:21 - Una donna extracomunitaria ha partorito una bimba in strada nel centro di Torino. Ad aiutarla sono intervenuti medici e infermieri del 118, che l'hanno raggiunta in ambulanza dopo averla assistita a distanza al telefono. Per la donna, trasportata all'ospedale Mauriziano, si tratta del quarto figlio; la mamma e la neonata, nonostante il parto in condizioni precarie, sono in buone condizioni di salute.