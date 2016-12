Curia Torino contro droga libera

13:31 - La Curia di Torino ha espresso la propria preoccupazione per il "pronunciamento, a maggioranza, del Consiglio comunale di Torino, circa la liberalizzazione delle cosiddette droghe leggere". In un comunicato, la Curia torinese spiega come questa decisione "suscita gravi perplessità perché incoraggia una tendenza che non contribuisce in nulla a costruire personalità libere, adulte, socialmente responsabili" ma favorisce le "culture dello sballo".