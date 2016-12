19:20 - Un uomo è morto in Valle Pesio, in provincia di Cuneo, precipitando con il suo deltaplano. L'incidente è avvenuto nel territorio del Comune di Chiusa Pesio. Una testimone ha raccontato che il deltaplano è precipitato all'improvviso in verticale. Immediato l'intervento del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri indagano sulle cause dell'incidente.