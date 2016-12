Cuneo, bimba cade dal terzo piano e muore: trovata in strada dalla mamma

20:08 - Una bambina nigeriana di meno di 3 anni è morta in seguito alla caduta dal terzo piano della casa in cui viveva, a Cuneo. La piccola ha riportato ferite gravissime ed è morta in ospedale dopo alcune ore di agonia. La madre, 37 anni, è ricoverata in stato di shock. E' stata lei, uscita di casa per pochi minuti lasciando la bambina con la sorellina di 7 anni, a trovare il corpo della figlia in strada, in una pozza di sangue.

La donna ha detto alla polizia di aver lasciato la piccola nella culla che dormiva, in compagnia della sorellina. Quei pochi minuti di assenza da casa sono stati fatali.