00:34 - Non ce l'ha fatta Silvestro Barboni, 83 anni. Ferito in modo grave in un incidente stradale a Cavallermaggiore, nel Cuneese, è morto all'ospedale Cto di Torino dove era stato ricoverato. La vittima si è schiantata con il suo motorino contro un camion sulla Strada Reale, poco oltre l'incontro con la provinciale per Bra. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri.