09:52 - Un'esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas, ha sventrato una palazzina a Moncalieri, Comune della prima cintura di Torino. Sei persone, tra le quali due sorelline di 4 e 9 anni, sono state estratte vive dalle macerie: grave un marocchino, trasportato in ospedale in codice rosso per le ustioni riportate sul corpo. La fidanzata dell'uomo, data per dispersa in un primo momento, non era invece in casa quando si è verificata l'esplosione.

Dopo l'esplosione, l'ultimo piano del palazzo ha ceduto, prima il solaio e poi le mura, e di due appartamenti è rimasto soltanto lo scheletro. In una delle due abitazioni mamma e papà avevano messo a dormire le loro piccole da qualche ora, quando sono stati travolti dalla deflagrazione: sono corsi dalle bimbe rifugiandosi con loro sotto una trave, che ha salvato tutti quanti. E' andata peggio, invece, al marocchino che abitava nell'appartamento accanto, e che ha riportato gravi ustioni ed è ora ricoverato in prognosi riservata. L'altro ferito, un vicino di casa 29enne, non ha lesioni gravi e non corre pericolo di vita.



I vigili del fuoco hanno deciso di sgomberare in via precauzionale le abitazioni adiacenti: una ventina le persone evacuate. Sul posto è arrivato anche il sindaco di Moncalieri, Roberta Meo, che ha voluto esprimere la sua vicinanza alle persone colpite dall'esplosione. "Ero in Consiglio comunale quando sono stata informata - dice -. Sono subito venuta qui per accertarmi dei danni. Per fortuna al momento il bilancio è meno grave di quanto sembrava inizialmente. L'amministrazione provvederà a fare tutto quanto il possibile sia per i feriti sia per gli evacuati".