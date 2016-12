Codice verde al pronto soccorso, muore tre ore dopo

14:55 - Si presenta al pronto soccorso dell'ospedale Martini di Torino accusando forti dolori al petto, mal di gola e difficoltà respiratorie. Per gli operatori, però, non è un caso urgente e viene registrato come codice verde. Tre ore dopo l'uomo, un torinese di 64 anni, è morto. E' accaduto nel capoluogo piemontese a luglio, e adesso la moglie ha deciso di sporgere denuncia.



"Mio marito respirava a fatica, era reduce da dieci giorni di mal di gola ma quei malesseri non passavano nonostante i medicinali, così siamo andati in ospedale". Qui però il caso e stato registrato come codice verde. Quando dopo un paio d'ore e ripetute insistenze l'uomo viene finalmente visitato, scatta l'allarme e il codice rosso. Viene chiamato un cardiologo ma è ormai troppo tardi: il paziente muore per dispnea grave dopo un arresto respiratorio. La Procura di Torino ha aperto un'inchiesta.