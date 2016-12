Chiomonte, scontri No Tav-polizia

23:26 - Capodanno di tensione al cantiere della ferrovia Torino-Lione, a Chiomonte, in Val di Susa, dove un centinaio di No Tav hanno attaccato le forze dell'ordine. I manifestanti hanno prima lanciato petardi, poi hanno dato il via a una sassaiola tentando di forzare il cordone fuori dal cantiere. La polizia ha risposto con una carica e un agente è rimasto ferito. Un manifestante è stato bloccato, identificato e denunciato a piede libero per resistenza.