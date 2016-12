Caselle,rapina movente della strage

12:38 - Una rapina: è questo il movente della strage di Caselle, per la quale è stato arrestato il 56enne Giorgio Palmieri, compagno dell'ex domestica della famiglia. L'uomo, che dagli Allione aveva già ricevuto un prestito di 500 euro, era andato dalla famiglia con la scusa di spiegare perché non l'avesse restituito, ma in realtà l'intenzione era quella di sottrarre altro denaro. La discussione è però degenerata e Palmieri ha compiuto la strage.