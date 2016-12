Caselle,accusa omicidio per ex colf

17:02 - Dorotea De Pippo è stata accusata di concorso in omicidio premeditato nella strage di Caselle Torinese. Ad annunciarlo sono stati gli inquirenti in conferenza stampa, dopo il fermo della donna. La ex colf di casa Allione era stata la convivente di Giorgio Palmieri, reo confesso del triplice delitto. Sarebbe stata lei la complice, nonostante si sia sempre proclamata innocente e lo stesso Palmieri abbia sempre dichiarato di aver agito da solo.