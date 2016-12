00:10 - Due persone, un uomo di 43 anni e una donna non ancora identificata, sono morti in un incidente stradale avvenuto a Sant'Antonino di Susa, nel Torinese. La Fiat Punto sulla quale viaggiavano i due è stata travolta da un camion che non avrebbe rispettato un semaforo rosso sulla Statale 25. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso ma è in stato di shock.