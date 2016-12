23:19 - Il titolare di una ditta di floricoltura di Moncalieri, nel Torinese, è morto annegato dopo essere caduto in una vasca per l'irrigazione all'interno della sua azienda. L'uomo, 64 anni, ha tentato disperatamente di arrampicarsi sulle pareti in plastica della vasca, ma non ce l'ha fatta. Sull'accaduto indagano gli ispettori dello Spresal dell'Asl. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.