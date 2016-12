Cade albero in parco, grave 14enne

22:00 - Un 14enne è rimasto gravemente ferito in seguito alla caduta di un albero in un giardinetto pubblico di Torino. Il ragazzo è stato ricoverato all'ospedale Regina Margherita con un trauma toracico, cranico e una sospetta emorragia cerebrale, ed è stato sottoposto a intervento chirurgico. Altri 4 giovani che erano con lui sono rimasti contusi. Dai primi accertamenti dei vigili urbani, l'albero si sarebbe sradicato di colpo, finendo sui cinque.

Il Comune di Torino ha precisato che l'albero è caduto su un'area giochi del giardino di piazza Tori. I ragazzi in quel momento erano seduti su una panchina. L'albero caduto è un tiglio che "mostra un marciume diffuso alla base". "L'albero era sottoposto, come avviene per tutte le piante viventi in città, a un controllo periodico effettuato da una ditta esterna in regime di appalto. La scheda del più recente di tali controlli, consegnata dalla ditta incaricata al Comune, indica che il controllo è stato effettuato a fine dicembre 2011 e non ha riportato la presenza di danni gravi alla pianta. E per questo motivo che essa non è rientrata nel piano di abbattimenti cui sono destinate le piante più pericolose".



L'assessore all'Innovazione all'Ambiente, Enzo Lavolta, dopo un sopralluogo in piazza Toti si è recato all'ospedale Regina Margherita per visitare i ragazzi coinvolti nell'incidente. "Fatti di questa gravità non devono accadere - ha dichiarato -. E' necessario intensificare i controlli sui professionisti esterni che effettuano il monitoraggio per la città".



Aperta un'inchiesta - La procura di Torino ha aperto un'inchiesta sull'accaduto. Il fascicolo, al momento, è di atti relativi, ossia senza ipotesi di reato né indagati. Il pm Raffaele Guariniello ha disposto anche il sequestro dell'albero.