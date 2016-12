Cadavere nella sabbia, due arresti

18:59 - E' stato identificato il cadavere trovato a Borgo San Dalmazzo, vicino al torrente Gesso, in provincia di Cuneo. La vittima si chiamava Salvatore Germanò. Due le persone arrestate per l'omicidio: Pantaleone Parlato e Piergiorgio Mandrile. Sono stati loro a condurre i carabinieri nel luogo in cui il corpo era seppellito. Si cerca un terzo uomo. Germanò era un ex 'ndranghetista, poi collaboratore di giustizia espulso dal programma di protezione.