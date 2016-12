24 aprile 2014 Autobus a fine turno sfreccia per le strade di Torino "bruciando" i semafori La folle corsa ripresa con un cellulare e mandata su Facebook. La Gtt replica: "Abbiamo avviato un'indagine interna" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:09 - Piena notte a Torino, un autobus della Gtt ha finito il proprio turno e sta rientrando al deposito. Peccato che per farlo l'autista abbia un po' esagerato col gas ma soprattutto abbia infranto numerose regole del codice della strada. A immortalarlo un cittadino che ha postato il video su una pagina Facebook nella quale si discute, appunto, dei disservizi dell'azienda trasporti torinese. La Gtt ha fatto sapere di aver avviato un'indagine interna.

Il caso lo hanno fatto scoppiare loro, gli utenti della pagina "Tutti quelli che si sono rotti le palle degli scioperi dei pullman Gtt". Un nome che dice tutto. Qui cittadini e dipendenti della Gtt non se la mandano certo a dire. Da una parte gli utenti che vogliono un servizio migliore, dall'altra lavoratori che chiedono condizioni migliori. Nel mezzo un autobus che sfreccia a 80 chilometri orari per le strade di Torino, senza rispettare i semafori rossi.



La Gtt ha detto di avere avviato l'iter per l'indagine che chiarirà quanto accaduto e prenderà, se necessario, i dovuti provvedimenti disciplinari. Ma ha anche annunciato possibili azioni legali nei confronti dell'autore del video certo non parco di commenti nei confronti dei dipendenti della Gtt. Noi non possiamo, al momento, che far notare come il cittadino abbia sì ripreso diverse infrazioni stradali compiute dall'autobus ma allo stesso tempo per realizzare questo filmato ha compiuto gli stessi reati.