00:00 - Una donna torinese di 84 anni, Domenica Chiadò Cutin, è morta in un incidente stradale avvenuto in borgata San Giovanni di Corio, nel Torinese. Si trovava a bordo di una Fiat 600 guidata da un suo conoscente albanese di 58 anni, residente a Caselle Torinese. L'uomo ha perso il controllo del veicolo che è sbandato ed è finito in un fosso. Per l'anziana, che ha sbattuto la testa, non c'è stato niente da fare.