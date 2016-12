Attacco a Tav,Riesame:fu terrorismo

16:54 - L'attacco al cantiere della Tav in Valle di Susa, avvenuto nella notte fra il 13 e il 14 maggio, fu un'azione terroristica perché "idonea ad arrecare grave danno" all'immagine dell'Italia. Lo scrivono i giudici del tribunale del Riesame di Torino, accogliendo la tesi della procura, nel confermare la custodia in carcere per quattro No Tav. L'attacco al cantiere fu portato a termine da circa trenta persone con lanci di bengala, razzi e molotov.