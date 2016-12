Alessandria, ultra leggero precipita poco dopo il decollo: due morti

21:48 - Un ultraleggero è precipitato nella campagna alla periferia di Alessandria. Le due persone a bordo sono morte. Il velivolo era partito da una avio superficie poco distante. Alcune persone hanno sentito lo schianto e dato l'allarme. L'incidente è avvenuto nella zona tra Spinetta Marengo e Castelceriolo. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, 118 e polizia.

L'allarme poco prima delle 19 da parte di un abitante della zona, che aveva lavorato nei campi tutto il giorno e che stava per rincasare. "Mi sono accorto di quell'ultraleggero - racconta - perché il suo motore ha smesso di colpo di ronzare. Poi ho sentito un gran rumore di ferraglia e ho capito che era accaduto qualcosa di grave". Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Alessandria, il 118 e la polizia, ma per i due occupanti del velivolo non c'era più nulla da fare.



L'aeroplanino era partito da pochi minuti da una aviosuperficie di San Giuliano, una manciata di chilometri da Alessandria, e ha perso quota all'improvviso. Le indagini sulle cause dello schianto sono ancora in corso. Un guasto meccanico, o un errore umano che ha fatto stallare il motore le ipotesi sin qui avanzate. Le vittime sono due uomini sulla cinquantina in base alle prime informazioni raccolte, ma la loro identità non è ancora stata resa nota. A bordo gli investigatori non hanno trovato documenti, ma soltanto un mazzo di chiavi e due telefoni cellulari.



Questo è il secondo incidente aereo avvenuto in provincia di Alessandria da inizio anno. Lo scorso 9 marzo, una domenica anche in quel caso, un ultraleggero precipitò sfiorando le case di un quartiere periferico della città piemontese. Ferito gravemente il pilota, un cuoco albanese di 33 anni, non ci fu nulla da fare invece per la giovane passeggera.