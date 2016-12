"Siamo aperti solo mezza giornata" Metodo anti-rapina di una gioielleria

09:27 - Tenere aperto il negozio solo mezza giornata, fino alle 13: è il singolare metodo anti-rapina pensato da un orefice di Venaria Reale (Torino) dopo l'ennesimo assalto subito. "Appena cala il buio arrivano i banditi", racconta il titolare, Calaudio Dosio, di 42 anni. L'installazione di telecamere esterne e interne, doppie porte e allarmi non è bastata per far da deterrente ai ladri e così il gioielliere ha deciso di lavorare solo al mattino.

"Proviamo così: teniamo aperto fino alle 13, perché oltre è troppo pericoloso. Speriamo che i banditi siano gente che si sveglia tardi", spiega il 42enne che gestisce l'attività con la famiglia. Quando, durante l'ultima rapina, hanno aggredito sua madre, l'orefice ha capito che questa era l'unica soluzione.



"Erano in due - racconta a Repubblica Torino - uno è rimasto fuori a fare il palo, l'altro armato di pistola si è scagliato contro i miei genitori che in quel momento erano in negozio. Ho cercato di mandarlo via ma mi ha colpito alla testa col calcio della pistola mentre il complice batteva contro la porta cercando di entrare. Sono finito al pronto soccorso con un profondo taglio in testa. E quei due sono scappati senza portare via nulla".



La prima rapina subita risale al 2000: erano in due, armati di pistola, bottino quasi 40mila euro. Nel 2010 "ancora in due, hanno preso solo l'incasso e un rotolo di preziosi per un valore di diecimila euro". L'otto dicembre è il compleanno dell'orefice e nel 2012 quel giorno i rapinatori vengono a fargli visita. Gli assalti continuano e la paura aumenta. Prima di cambiare mestiere, però, Claudio Dosio vuole provare con il metodo dell'orario ridotto.