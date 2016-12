Vigliano, picchiata a morte da un gruppo di banditi: uccisa 63enne

16:47 - Una donna di 63 anni, Vanda Vazzoler, è stata trovata morta nella sua casa di Vigliano, in provincia di Biella. A trovare il cadavere il marito, che ha subito dato l'allarme al 118 e alla polizia. La vittima sarebbe stata legata e picchiata. Gli inquirenti non escludono che a ucciderla siano stati dei malviventi entrati nella sua casa a scopo di rapina. La cassaforte, però, non è stata forzata.

La vittima era molto nota in paese: il marito è un imprenditore e la sorella, Cristina, è consigliera comunale. Il delitto nell'appartamento all'ultimo piano di via Dante 3. Non è chiaro se sia stata lei ad aprire al ladro o ai ladri, che secondo le prime ipotesi investigative sarebbero saliti a piedi fino al sesto piano della casa.



A terra, vicino al cadavere, è stato trovato un asciugamano e alcuni oggetti che i ladri intendevano rubare. Sul posto sono subito accorsi anche la figlia e il genero. Le indagini sono affidate alla polizia. Sul luogo del delitto si trova ancora la scientifica per i rilievi del caso.