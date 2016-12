22:50 - Sono stati assolti anche dalla Cassazione i tre manager di Google, responsabili per la piattaforma italiana del motore di ricerca, a processo con l'accusa di violazione della privacy. I tre, David Drummond, George De Los Reyes e Peter Fleischer, erano finiti nei guai per un video messo in rete nel 2006 nel quale si vedeva uno studente disabile oggetto di violenze e derisione da parte dei suoi compagni di scuola.