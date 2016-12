17:13 - C'è un fermo per l'omicidio di Khoule Mame Balle, il senegalese di 16 anni ucciso in strada a Torino, la sera del 20 dicembre. I carabinieri del nucleo investigativo hanno fermato un italiano di 42 anni con precedenti penali. Il presunto omicida non ha ancora rivelato i motivi dell'aggressione.