Torino, uccide l'anziana zia con 23 coltellate e tenta la fuga: arrestato vicino a casa 4 novembre 2013 L'omicidio è avvenuto a Grugliasco. Rosa Ferraro, 69 anni, sarebbe stata uccisa per ragioni economiche. L'autore dell'assassinio, in passato, era stato ricoverato in una struttura psichiatrica in Belgio e avrebbe problemi di tossicodipendenza

12:07 - Una donna di 69 anni, Rosa Ferraro, è stata uccisa dal nipote con 23 coltellate in provincia di Torino. L'omicidio è accaduto a Grugliasco, centro a pochi chilometri dal capoluogo piemontese. Il killer, Vincenzo Maurici, 40 anni, si è dato alla fuga ma è stato arrestato qualche ora dopo, poco lontano dalla casa della vittima. Il movente dell'assassinio sarebbe una richiesta di denaro non assecondata dalla zia.

L'uomo è stato trovato dai carabinieri per strada, nel quartiere dove si era consumato il delitto. Non ha opposto alcuna resistenza all'arresto. L'arma con cui è stata uccisa Rosa Ferraro è stata invece rinvenuta, su indicazione dello stesso Maurici, in un cassonetto della spazzatura.



A dare l'allarme erano stati i vicini di casa della vittima, allertati dalle grida dell'anziana donna. Vincenzo Maurici, in passato, era stato ricoverato in strutture psichiatriche e avrebbe seri problemi di tossicodipendenza.