Torino,sequestrata sambuca colorata

20:15 - Mancato rispetto dei regolamenti comunitari: per questa ragione i carabinieri del nucleo antisofisticazione di Torino hanno sequestrato alcune confezioni di sambuca, colorata in varie tonalità, in vendita in un supermercato del Torinese. Quel liquore, per l'accusa, deve essere necessariamente incolore, anche se fuori dall'Unione Europea ne circolano milioni di confezioni. La procura ha aperto un fascicolo per frode in commercio contro ignoti.