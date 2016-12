Torino, negata cittadinanza italiana al bambino che ha due mamme

15:56 - I genitori del bambino protagonista di questo caso di cronaca sono legalmente sposati, ma non per lo Stato italiano. Alejandro, nato grazie all'inseminazione artificiale dell'ovulo, ha infatti due mamme che da anni vivono in Spagna: una è iberica, l'altra donna è di Torino ma ha mantenuto la cittadinanza italiana. A Madrid il matrimonio tra due persone dello stesso sesso è permesso. Come racconta il quotidiano "Il secolo XIX" però, il Tribunale di Torino ha negato il passaporto tricolore al piccolo.

Il caso - Un sogno, quello che il figlio potesse godere della cittadinanza italiana. Invece tutto inutile. Nemmeno dopo il ricorso al primo "No" qualcosa è cambiato, anzi il risultato è rimasto lo stesso. Dietro questa vicenda non ci vuole essere cattiveria e neppure accanimento ma è proprio la legge che lo impedisce. In Italia il fatto che Alejandro abbia due mamme e non un papà non è riconosciuto come non è riconosciuto il matrimonio di due persone dello stesso sesso.

La spiegazione - "Dal momento che noi siamo tenuti ad applicare le norme del nostro ordinamento è ovvio che la richiesta non poteva essere accolta" racconta un'addetta dell'Ufficio di Stato Civile di Torino che azzardando aggiunge: "Se la domanda fosse stata presentata soltanto dalla mamma italiana molto probabilmente non ci sarebbe stato alcun tipo di problema. Altrimenti non si può".