Torino, manifestazione anti forconi

21:41 - Alcune centinaia di persone hanno manifestato in serata davanti al municipio di Torino per testimoniare il loro dissenso verso i blocchi del movimento dei "forconi". "Siamo qui perché crediamo nella democrazia - si legge sui volantini distribuiti ai passanti - e crediamo nel diritto a manifestare, che non cede alla violenza e alle intimidazioni". I manifestanti invitano i cittadini a "non farsi manovrare" e ad appendere un telo bianco alle finestre.