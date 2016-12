Torino,lasciato in coma in ospedale

01:12 - E' giallo sul ritrovamento, davanti all'ingresso dell'ospedale Cto di Torino, di un italiano di 42 anni con un politrauma forse dovuto a uno schiacciamento. L'uomo si trova in coma nel reparto di rianimazione dell'ospedale e rischia di rimanere paralizzato. Non si sa chi lo abbia portato in ospedale, nè che cosa gli sia accaduto. In ospedale sono arrivati i suoi famigliari. Anche per loro, al momento, le ferite non trovano spiegazione.