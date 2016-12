Torino, coppia travolta da due auto: muore una donna

22:51 - Una donna di 65 anni è morta investita in sequenza da due auto a La Loggia (Torino), dove abitava. Travolto anche il marito, di 68 anni, trasportato in ambulanza all'ospedale Cto di Torino, dove si trova in gravi condizioni. Il primo veicolo, una Lancia Lybra guidata da un italiano, si è fermato e il conducente ha chiamato i soccorsi; il secondo è invece fuggito. Lo stanno cercando i carabinieri, che indagano sull'accaduto.