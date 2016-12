Torino, accoltella il figlio tetraplegico: padre fermato dai carabinieri

20:41 - Ha accoltellato il figlio tetraplegico nell'appartamento in cui viveva con lui, a Torino, e poi ha atteso l'arrivo dei carabinieri. Il padre è stato quindi fermato dagli agenti mentre il ragazzo, soccorso dagli uomini del 118, è stato ricoverato all'ospedale Molinette in gravi condizioni. L'aggressore l'ha colpito quattro volte, al torace e all'addome. A dare l'allarme è stato un avvocato, chiamato dalla madre del ragazzo.

Il padre ai militari: "Ero disperato" - Non ce la faceva più a vedere il figlio, tetraplegico dalla nascita, in quelle condizioni. Per questo motivo l'uomo, di 73 anni, lo ha accoltellato. Il ferito, 31 anni, è ricoverato in condizioni critiche. "Ero disperato, non ce la facevo più", ha detto l'anziano padre ai carabinieri. Per capire se il disabile ferito riuscirà a sopravvivere, bisognerà attendere le prossime 24 ore.