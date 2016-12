10:25 - Il presidio No Tav a Vaie (Torino), in Val Susa, è andato a fuoco nella notte. La baracca, realizzata nel 2005 in legno e tubi di metallo, è stata distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che non hanno trovato alcun innesco, e i carabinieri, che indagano sull'accaduto. Intervenuti anche numerosi No Tav, che hanno annunciato una conferenza stampa per questa mattina.