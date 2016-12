Tangenti su restauri,cinque arresti

12:19 - I carabinieri di Torino hanno arrestato cinque persone per tangenti sul restauro di dimore storiche piemontesi. In carcere sono finiti l'ex soprintendente per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte, Francesco Pernice, ed Ezio Enrietti, presidente socialista della giunta regionale all'inizio degli anni Ottanta. Arrestati anche Giuliano Ricchiardi, funzionario regionale, e gli imprenditori Francesco Paolo Della Rossa e Claudio Santese.