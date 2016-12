Sprangato, grave capo ultrà Juve

18:32 - Il 48enne Umberto Toia, uno dei capi storici degli ultrà della Juventus, è in gravi condizioni dopo essere stato aggredito con spranghe e bastoni nel suo bar, in provincia di Torino. L'uomo è ricoverato all'ospedale Martini di Torino con fratture al volto, alla mascella e alle gambe, ma non è in pericolo di vita. Sull'aggressione indaga la polizia, che non esclude che possa trattarsi di un regolamento di conti nell'ambito del tifo organizzato.