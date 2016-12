23:46 - Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto tra Villafranca d'Asti e Dusino San Michele, nell'Astigiano, lungo la statale 10 che collega Asti e Torino. I due viaggiavano su un furgone che, per cause ancora da accertare, è uscito di strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.