Rissa a Torino, muore un 42enne

10:03 - E' morto al suo arrivo in ospedale, Danilo Arcieri, 42 anni, accoltellato a Torino al culmine di un litigio in strada. L'aggressione è avvenuta in piazza Santa Rita, nel quartiere omonimo. A colpirlo con due coltellate alla parte sinistra dell'addome è stato Leonard Atudorei, badante romeno di 34 anni, che si è costituito martedì mattina ed è stato arrestato dai carabinieri.

A scatenare il litigio finito in tragedia sarebbe stato un diverbio, avvenuto nel pomeriggio, tra il romeno e il figlio 15enne della vittima. Quest'ultimo si sarebbe recato a casa del suo aggressore per chiedere spiegazioni di quel comportamento. Di qui il litigio in strada, culminato con le due coltellate che hanno ucciso l'italiano. Nel corso della notte era stato trovato, sotto un'automobile parcheggiata nelle vicinanze del luogo dell'omicidio, il coltello da cucina utilizzato per sferrare i due fendenti mortali.