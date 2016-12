Rachid, da vu cumprà a ingegnere

16:02 - Per chi ha frequentato l’Università a Palazzo Nuovo a Torino è un’istituzione. Rachid Khadiri Abdelmoula da quindici anni vende accendini e fazzoletti nella zona della Mole Antonelliana.



Da lunedì 7 ottobre, però, la sua vita è in parte cambiata. Rachid si è laureato in Ingegneria Civile con una tesi su “Il grafene e le sue potenzialità”, preparata mentre lavorava come ambulante. “Si tratta di un materiale nuovo, scoperto qualche anno fa e che è valso il Nobel a due ricercatori, la mia tesi è tutta attorno alle sue caratteristiche", racconta.



A festeggiare il traguardo raggiunto i fratelli Abdul e Said, da sempre impegnati per le vie della zona universitaria. Una curiosità? Said per conquistare le persone decise di rivolgersi ai potenziali clienti in dialetto piemontese.



A pochi giorni dalla tragedia di Lampedusa, la vicenda di Rachid racconta la storia di successo di un immigrato arrivato in Italia per cambiare vita. E ora che si è laureato, ha deciso di ricominciare da dove ha iniziato: tra i tavolini del centro di Torino con la sua merce, perchè "di abbadonare il lavoro non se ne parla".