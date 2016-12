Procura: ok a Jonella Ligresti

15:35 - La Procura di Torino ha dato parere favorevole alla richiesta di patteggiamento presentata da Jonella Ligresti nel processo Fonsai. I legali dell'ex presidente della compagnia assicurativa avevano proposto una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione per uscire dal procedimento. La figlia di Salvatore Ligresti si trova in carcere a Torino dal giorno dell'arresto, che risale al 17 luglio. Appuntamento in tribunale il 4 dicembre.