Piemonte, Tir a fuoco in galleria

16:32 - Un Tir che trasportava divani letto è andato a fuoco nella galleria Serre-la-Voute, sull'autostrada Torino-Bardonecchia. L'incidente non ha provocato feriti, ma il tunnel è stato chiuso al traffico in direzione della Francia per consentire agli addetti ai lavori di eseguire alcuni verifiche strutturali. Per gli automobilisti c'è dunque l'obbligo di uscire a Susa e di rientrare a Oulx Est. Sul posto sono intervenute sette squadre dei vigili del fuoco.