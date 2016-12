18:45 - Vincenzo Maurici, l'uomo che ha ucciso con 23 coltellate la zia, Rosa Ferraro, nel suo appartamento a Grugliasco (Torino), è stato arrestato dai carabinieri. Il killer è stato rintracciato per strada, nel quartiere dove è avvenuto il delitto, e non ha opposto alcuna resistenza all'arresto. Recuperato anche il coltello utilizzato per l'omicidio: era in un cassonetto della spazzatura.