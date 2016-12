18 dicembre 2013 Novara, artigiano in crisi uccide la moglie con la sua pistola e si toglie la vita Le vittime sono Gennaro Esposito e Stefania Iole Bordignoni, 55 anni. All'origine del gesto forse motivi economici, l'uomo sarebbe stato in difficoltà con la sua attività edile Tweet google 0 Invia ad un amico

21:32 - Omicidio-suicidio a Loreto, frazione di Oleggio (Novara). Un uomo ha sparato alla moglie e poi si è tolto la vita rivolgendo l'arma contro se stesso. A trovare i cadaveri è stata la figlia, che ha poi dato l'allarme a carabinieri e 118. I nomi delle due vittime sono Gennaro Esposito e Stefania Iole Bordignoni, entrambi 55enni. All'origine del gesto, pare, motivi economici. Esposito era infatti un artigiano edile in difficoltà.

L'omicidio suicidio dovrebbe essere avvenuto in mattinata, ma la figlia, guardia giurata, come la madre, all'aeroporto di Malpensa, ha scoperto i corpi soltanto a pomeriggio inoltrato, dopo essere tornata dal lavoro. Pare che Esposito, che ha fatto fuoco contro la moglie per poi suicidarsi, fosse soggetto a sbalzi d'umore. I due vivevano in una palazzina a due piani, alla periferia di Oggiono.



Esposito aveva una piccola ditta edile, ma negli ultimi mesi sembra che gli affari non girassero come prima. "Avevano qualche difficoltà, ma come tanti altri", raccontano i vicini di casa, sotto shock per la tragedia. L'uomo ha sparato con la pistola d'ordinanza della moglie. "Erano una coppia molto affiatata, tranquilla, disponibile con tutti - raccontano ancora i vicini di casa - ci sembra incredibile quello che è accaduto".