00:55 - Un gruppo di attivisti No Tav, composto da una cinquantina di persone, si è radunato a Susa (Torino) per dare vita a una dimostrazione "contro la militarizzazione della valle". I No Tav si sono raccolti in presidio davanti all'hotel che ospita elementi delle forze dell'ordine impegnati nella sorveglianza del cantiere di Chiomonte. L'obiettivo dei manifestanti è ostacolare il cambio turno.